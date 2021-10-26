Виживає один з десяти: моторошні фото COVID-реанімації на Закарпатті

Українців в черговий раз закликають вакцинуватися / carpathia.gov.ua

Коронавірус в Україні поширюється шаленими темпами - в одній з лікарень на Закарпатті лише один з десяти пацієнтів, підключених до ШВЛ, виживає.

Фотографії з COVID-реанімації центру легеневих хвороб в Ужгороді, оприлюднили у прес-службі Закарпатської обладміністрації.

"Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене. На жаль, така ситуація і в інших закладах, де рятують людей від COVID-19", — підкреслив голова Закарпатської ОДА. Анатолій Полосков

читайте також"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "дельти", який потрапив в Україну з БританіїНа опублікованих кадрах видно, що всі пацієнти підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

COVID-реанімація центру легеневих хвороб в Ужгороді / carpathia.gov.ua

В обладміністрації також повідомили, що в реанімаціях знаходяться переважно невакциновані люди.

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COVID-реанімація центру легеневих хвороб в Ужгороді / carpathia.gov.ua

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Загинули 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від коронавірусної інфекції.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в" червону " зону карантину.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них-Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.