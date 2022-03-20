Вижив лише один: захисники України рознесли зведений загін гвардійського ударного полку окупантів

Окупанти несуть серйозні втрати в Україні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Війна Росії проти України триває вже 25-ту добу. Українські бійці продовжують знищувати російських загарбників. Зі зведеного загону парашутно-десантного ударного Костромського полку залишився в живих лише один військовий.

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, навіть цей окупант, що залишився в живих, зараз у госпіталі.

Військові зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного Костромського полку брали участь у бойових діях на київському напрямку.

"На тлі подібних обставин командуванням російського Чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відмовників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання про їхню подальшу службу вирішує ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошена чергова хвиля мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років.

Раніше ветеран війни на Донбасі Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" оприлюднив реакцію жителів російської Костроми на колосальні втрати Росії на війні в Україні. Як пишуть жителі країни-агресора, "вся Кострома в шоці".

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Як повідомляв Главред, російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоби спробувати проникнути на територію України. Нові сили не такі великі, як три тижні тому. Окупанти планують здійснити ще одну спробу штурму Києва, розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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