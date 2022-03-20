Путін заховався в інформаційній бульбашці – британська розвідка/ Reuters

Російський президент Володимир Путін перебуває в інформаційній бульбашці, яку сам же і створив.

До цієї бульбашки потрапляє мало інформації із зовнішнього світу, а особливо тієї, яка суперечить поглядам Путіна. Про це розповів колишній глава британської служби розвідки МІ-6 Джон Соерс та інші джерела у розвідці, пише BBC.

У Путіна завжди було лише невелике коло людей, з якими він розмовляв. Проте, коли дійшло діло до рішення вторгнутися в Україну, це коло звузилося ще сильніше і в ньому лишилися лише ті, хто "істинно вірить" і поділяє погляди президента країни-агресорки.

За словами Соерса, дуже важко у такій добре захищеній системі, як Росія, мати хороші розвідувальні дані про те, що відбувається у голові лідера країни. Адже навіть багато росіян не розуміють, що відбувається.

При цьому, на думку професора психології Адріана Фернхема, Путін по суті став жертвою власної пропагандистської машини, адже він слухає тільки думки певної кількості людей і не допускає до себе іншу інформацію.

Раніше повідомлялося, що президенту-диктатору Володимиру Путіну на Сході Росії можуть готувати масштабне укриття, бункер на кілька поверхів. Може йтися про відновлення секретної споруди часів Радянського Союзу. Таке припущення висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

Нагадаємо, радник турецького президента Ібрагім Калин зазначав, що підготовку переговорів із Зеленським гальмує Путін, який вагається. За його словами, основними вимогами Кремля на переговорах буде згода України на російську окупацію Донбасу і Криму.

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