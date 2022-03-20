Агресори зменшили свою присутність у небі: українське ППО за 19 березня збило три вертольоти

Українське ППО за 19 березня збило три вертольоти / ВМС ЗС України / Facebook

За минулу добу українські Повітряні сили збили три російські вертольоти. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У суботу, 19 березня, противник істотно зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Так що денний план утилізації повітряних рашистів не виконаний!",- йдеться в повідомленні.

Крім того, представники Повітряних силах відзначили ‒ для того, щоб план зі збитої військової техніки агресорів був перевиконаний в майбутньому, вони очікують від західних союзників України сучасних систем ППО і бойових літаків.

"Тому що зараз українці успішно б'ють окупантів зброєю 80-х років випуску, а рашисти застосовують проти України новітню зброю – гіперзвукові ракети і літаки, що істотно перевершують наші, як в кількості, так і в бойових характеристиках. Сучасна техніка допоможе нарешті закрити небо України", - підсумував у Повітряних силах.

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Нагадаємо, раніше раніше повідомлялося про те, що українська повітряна оборона тільки за 13 березня, збила чотири ворожі літаки, які летіли бомбардувати українських військових.

Три ворожі літаки Українська ППО збила на Київщині. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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