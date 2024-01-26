Вийти живими надзвичайно складно: екскомандир 'Айдару' розкрив втрати в Авдіївці

За словами Євгена Дикого, Сил оборони України вигідне продовження російського наступу на Авдіївку через можливість ефективно знищувати живу силу противника.

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Екскомандир "Айдару" розкрив втрати в боях за Авдіївку / Колаж Главред, фото: Телеграм-канал Ганна Маляр, Міноборони РФ

В Авдіївці ЗСУ змогли утворити пастку для російських військ у дев'ятому мікрорайоні. Там утворився вузький коридор, контрольований противником, з якого вийти живими росіянам буде надзвичайно складно. Наразі армія РФ не змогла закріпитися в районі Коксохімічного комбінату, який став фортецею ЗСУ, проте вони продовжують висилати у цю зону свої військові підрозділи. Про це розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий в інтерв'ю Фокусу.

За його словами, в Авдіївці зараз розгортаються бойові дії, які стають своєрідною "м'ясорубкою" для російських окупантів. Співвідношення втрат на цьому ділянці фронту складає "1 до 10" на користь ЗСУ.

"Наказ взяти Авдіївку росіянами має суто політичний характер, — вважає експерт. — Російські генерали не є ідіотами, але все що вони роблять під Авдіївкою є ідіотизмом, тому це суто політична воля Кремля, а вони виконують наказ", - вказує Євген Дикий. відео дня

Він також робить висновок, що українське командування зацікавлене в тому, щоб росіяни продовжували наступ на Авдіївському напрямку. За його словами, через постійні наступальні операції із використанням піхоти та техніки, Сили оборони України завдають російській армії катастрофічних втрат.

Євген Дикий додав, що українські військові успішно використовують логістичну трасу біля села Орлівка. Навіть при тому, що ця траса періодично піддається обстрілам ворога, ЗСУ навчились налагодити активний трафік завдяки військовим хитрощам пересування машин у ночі.

"Логістика працює дуже вдало: постійно підвозяться боєкомплекти та евакуюються поранені, — каже Дикий. — Поки логістика налагоджена, то тримати Авдіївку та Коксохім можна доволі довго, а ворог буде зазнавати шалених втрат".

Наступ росіян на Авдіївку

Російським окупаційним військам не вдасться повністю захопити місто Авдіївка в Донецькій області. Про це повідомив генерал армії Микола Маломуж.

Російські окупанти проводять роботи з розкопування тунелів, які за задумом інженерів мали вивести їхні війська непомітно до Авдіївки. Однак у ЗСУ зазначають, що бачили всі підготовчі роботи і були готові до чергового підлого кроку ворога.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов підкреслив, що сьогодні варто звернути увагу не на спроби окупантів прорватися до Авдіївки, а на кількості КАБів, які вони застосовують, щоб перебити єдину дорогу.

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