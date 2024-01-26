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Загроза захоплення Авдіївки: генерал попередив про новий план наступу росіян

Юрій Берендій
26 січня 2024, 13:02
Генерал зазначив, що російське командування сконцентрувало на Авдіївському напрямку 45 тисяч військових і намагається взяти місто "у кліщі".
Загроза захоплення Авдіївки: генерал попередив про новий план наступу росіян
Росіяни змінили свої плани щодо Авдіївки / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупаційні війська не мають шансів повністю захопити місто Авдіївка Донецької області. Сили оборони України в ході бойових дій на цьому напрямку фронту повністю блокують просування російських військ. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

За його словами, наразі російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що російські окупаційні війська, нібито проникли підземними тунелями та трубами в тил українських військ у місті Авдіївка.

"Але я прямо скажу, що такого немає. Йдуть позиційні бої на дальній околиці Авдіївки. Наші підрозділи повністю оцінили ситуацію, вдарили по групі, яка там просунулася через ці канали і тунелі, і зараз повністю блокували їхній рух. Перспективи наступальних операцій на саму Авдіївку, щоб захопити, немає", — сказав генерал.

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Він зауважив, що у росіян є план обійти Авдіївку, залишити її в "кліщах" і, можливо, просуватися далі на захід для захоплення Донецької області. Українські військові розуміють тактику противника і наносять удари по групуванням, які там сконцентровані російським командуванням.

Маломуж уточнив, що загалом біля Авдіївки сконцентровано 45 тисяч російських військових.

"Це велика група для такого порівняно невеликого міста та цього сектору, але це й великий формат обстрілу по концентрації військ із нашого боку. Силам оборони доводиться вести важкі бої, але з іншого боку, завдавати дуже потужні удари. І ми бачимо втрати кожного дня дуже великі — від 830 до 1 000 з чимось щодня практично ми знищуємо ворога тільки вбитими, більше ще пораненими. Це, звичайно, виведення з ладу величезної кількості активних стратегічних військ", — сказав він.

Крім того, Сили оборони України не дають російським військам просуватись в районі Бахмуту. Генерал вказує на те, що українські військові протягом кількох днів провели серію контратак, частина з них була успішними.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися захопити місто Авдіївка в Донецькій області, збільшуючи кількість артобстрілів. Незважаючи на це, Збройні сили України утримують свої позиції, повідомив майор ЗСУ Сергій Цехоцький.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, російська окупаційна армія готується до прориву в напрямку Авдіївки після невдалих спроб оточення міста.

Ситуація у районі Авдіївки Донецької області залишається напруженою. Російські окупанти активно обстрілюють місто. Незважаючи на це, контроль над комплексом "Царське полювання" та вулицею Соборна залишається за Збройними силами України, повідомив керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.

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війна в Україні Авдіївка
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