ЗСУ вибивають артилерію військ РФ: ворог зазнав найбільших за всю війну втрат

Артилерія - одна з найсильніших компонент окупантів агресорки Росії на полі бою, піхота у ворожих військ непрофесійна, сказав Олександр Бородін.

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Війська Росії за останні 3-4 місяці зазнали найбільших втрат у артилерії - 3-тя ОШБр / Колаж: Главред, фото: 22-тя ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти за останні 3-4 місяці зазнали найбільших втрат в артилерії за всю війну. Артилерія і авіація – найсильніші компоненти загарбників, піхота у ворожих сил некомпетентна. Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ВСУ Олександр Бородін.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що зараз росіяни, в основному, воюють піхотою і намагаються дуже обережно використовувати бронетехніку.

За словами представника 3-ї ОШБр, за останні декілька місяців за певними параметрами окупанти понесли втрати в артилерії більше, ніж за весь період повномасштабної війни.

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"Так, (м'ясні штурми, - ред.) є. Потрібно розуміти, що вони дуже обережно використовують броньовану техніку, все роблять піхотою. Тому втрати у піхоті у них дуже великі. За цей час – за останні 3-4 місяці – кількість знищених артилерійських установок у складі БК дуже багато. За деякими елементами це навіть більше, ніж за всю війну в цілому. Така тактика руйнування їхніх тилів...", - пояснив ситуацію Бородін.

Як вказав спікер, артилерія - одна з найсильніших компонент окупантів на полі бою.

"Треба розуміти, що їхня найсильніша сторона - це артилерія і авіація. Якщо у них не буде артилерії і авіації, то саме піхота у них непрофесійна. Росіяни не витримають з однією піхотою, якщо не буде достатніх засобів вогневого впливу", - додав військовий.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Крім того, представник 3-ї ОШБр розповів про ситуацію навколо Бахмута. Російські підрозділи регулярно здійснюють штурмові дії. ЗСУ просуваються і досягають успіхів. Ініціатива на боці українських бійців.

"Ворог постійно ініціює локальні штурмові дії. Втім, вони регулярні. Все залежить від погоди та інших умов. Ми просуваємося, досягаємо успіхів. Зараз ініціатива на нашому боці, тому правила гри задаємо ми. І ворог штурмує частково через те, що у них зараз погані оборонні позиції. Частково це їхня форма оборони. За піхотної складової у них як була "солянка", так і є. Будь-яких нових сформованих монолітних підрозділів ми не бачимо. Суттєвого посилення вогневого впливу ми не бачимо, але воно стабільно є", - підкреслив Олександр Бородін.

Війна Росії проти України

ЗСУ розколюють оборону РФ і досягли просування в напрямку Токмака Запорізької області. Окупаційні війська, в свою чергу, намагаються повернути втрачені позиції в районі Работино. Вони штурмують позиції українських військ, але отримують відсіч.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України "просунулася" на лівобережжі Херсонщини. За словами представниці Оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, про суттєві просування говорити поки зарано. Триває бойова робота.

У ЗСУ створили батальйон "Сибір", розповіли журналісти американського агентства Bloomberg. Новий підрозділ української армії складається з громадян Росії, в тому числі представників етнічних республік, які хочуть повалити режим Путіна і отримати незалежність від Москви.

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