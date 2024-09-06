США допоможуть Україні підготуватися: Кірбі зробив заяву про мирні переговори з РФ

Представник Білого дому назвав "справедливою" "формулу миру" президента Зеленського.

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США допомагають Україні мати сильну позицію для початку мирних переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Вікіпедія

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США прагнуть допомогти Україні та президенту Володимиру Зеленському перебувати в сильній позиції, коли почнуться мирні переговори про завершення війни з Росією.

"Якщо ця війна має завершиться шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень щодо того, який вигляд матимуть ці переговори, і саме на цьому ми зараз зосереджені", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому назвав "справедливою" "формулу миру" президента Зеленського. За його словами, США допомогли Україні просунути її на міжнародному рівні.

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"Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори", - наголосив Кірбі.

Він також нагадав, що цього тижня міністр оборони США вирушає в німецький Рамштайн, щоб провести чергове засідання контактної групи, під час якого союзники переглянуть способи, якими вони можуть продовжувати підтримувати Україну.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Як повідомляв Главред, раніше в Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині. За словами Джона Кірбі, робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області рано. Росіяни перекинули певні ресурси на цей напрямок і хочуть перешкодити діям українських військових. Тому поки зарано говорити, чи може ситуація на Курщині вплинути на ескалацію.

Також у Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні. Там зазначили, що масована атака країни-агресора Росії по Україні 26 серпня - це класичний хід у стратегії російського диктатора Володимира Путіна.

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