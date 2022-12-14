"Виконання бойових завдань": експерт розповів, коли ЗСУ зайдуть до РФ

Роман Світан вважає, що українські військові можуть зайти в Таганрог.

ЗСУ можуть зайти на території РФ / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, особистий архів Романа Світана

Українські військові в ході війни можуть зайти на територію Росії. Це буде необхідно для виконання бойових завдань. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він не виключає, що ЗСУ зайдуть в Таганрог. Світан пояснив, що це буде можливо після потужного просування ЗСУ у Луганській області.

"Можливий лише короткочасний захід на територію Росії – для виконання бойових завдань. Після виходу на Луганськ ми можемо обійти його зі сходу і піти на Таганрог, щоб, таким чином, відсікти донецьке угруповання військ противника від постачання. Все буде залежати від сил і засобів, які будуть передані командирам даного сектора. Це найоптимальніший, з військової точки зору, рух", - сказав Роман Світан.

Після деокупації Україна вийде на кордони 1991 року, але на Урал або Москву йти не збирається.

"Ми не підемо ні на Москву, ні до Уралу. Для того, щоб виконати такого роду рух у нас повинна бути, як мінімум, 5-7-мільйонна армія, а у нас її немає і поки не передбачається ... Але після цього – після деокупації – ми відійдемо на кордони 1991 року. Ще раз повторюся, ми – не росіяни, нам чужих територій не треба", - додав полковник.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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