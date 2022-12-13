"На ситуації на фронті не позначиться": до чого призведуть інциденти на аеродромах в РФ - експерт

Інциденти на російських аеродромах можуть вплинути лише на кількість ракетних ударів по Україні.

Вибухи на аеродромах в РФ не вплинуть на хід подій на фронті / Колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

Ситуація на фронті ніяк не залежатиме від підготовки росіян до ракетних ударів по Україні. РФ не використовує стратегічну авіацію в зоні бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ситуація в зоні бойових дій не залежатиме від того, що відбувається в тилу РФ. Тому що російська стратегічна авіація використовувалася не в зоні бойових дій, а проти цивільних об'єктів України. Також, як РФ намагалася через враження енергетичної інфраструктури реалізувати тиск на зону бойових дій, це теж не вплине на ситуацію", - сказав Коваленко.

Він додав, що інциденти на російських аеродромах зможуть вплинути лише на терористичні акти, які окупанти вчиняють проти українського населення.

"Інциденти на аеродромах матимуть вплив на те, щоб Росія не продовжувала терористичні акти проти населення України. А якщо буде продовжувати, то з меншою ефективністю і результативністю. Отже, зона бойових дій в даному випадку окрема від цих подій", - додав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військових аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах в Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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