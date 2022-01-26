Випивав з приятелем і спостерігав за подією: у Сумах затримали чоловіка, який "замінував" поїзд

Чоловікові, який повідомив про мінування поїзда у Сумах, загрожує від 2 до 6 років в'язниці / Скріншот ТСН

У Сумах співробітники правоохоронних органів розшукали і затримали чоловіка, який заявив про мінування поїзда Ужгород – Лисичанськ. Вибухотехніки обстежили поїзд і територію, проте вибухових речовин не виявили. Людині, яка повідомила про неправдиве мінування, загрожує від 2 до 6 років в'язниці. Чоловік не думав, що його так швидко знайдуть, а сам після дзвінка екстреним службам випивав з товаришем і спостерігав за ситуацією.

Як повідомляє ТСН, чоловік зателефонував на лінію 102 і розповів про те, що в поїзді Ужгород – Лисичанськ, мовляв, закладена вибухівка, яка нібито спрацює, коли він прибуде до Сум.

Було проведено низку екстрених заходів. Пасажирів відвели з вокзалу, а на пероні чергували рятувальники та екстрена медична допомога. Фахівці досліджували територію і перевірили поїзд на наявність вибухівки. Однак небезпечних предметів не виявили.

Підкреслюється, що за 2 години поліція встановила особу людини, яка повідомила про неправдиве мінування. Ним виявився 42-річний житель міста Суми. Він випивав з товаришем неподалік і спостерігав за тим, що відбувається. Чоловік не знав, що його так швидко знайдуть, а покарання буде суворим. Відтепер йому загрожує від 2 до 6 років тюремного терміну.

Нагадаємо, раніше в Одеській області шестикласник зателефонував на 102 і повідомив про неправдиве мінування торговельного центру. Школяр пояснив, що він хотів подивитися, як працюють спеціальні служби. Його матері загрожує штраф.

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