У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

Фахівці шукають небезпечні предмети.
У поліцію Харкова надійшла інформація від невідомих про мінування деяких ТЦ. Аноніми заявили про серію замінування торгових центрів і супермаркетів.
Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Харківській області, фахівці перевіряють наявність вибухівки.
"Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові-торгових центрів і супермаркетів. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Проводиться обстеження приміщень та прилеглої території", - повідомили харківські копи.
За даними місцевих телеграм-каналів, вибухівку шукають у ТЦ "Україна", супермаркеті "Восторг". Також відомо, що людей евакуюють.
Нагадаємо, раніше у Києві людей евакуювали з кількох ТЦ у зв'язку з повідомленням про "мінування". У місті на той момент були пробки.
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