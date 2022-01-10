У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

Фахівці шукають вибухівку / скріншот

У поліцію Харкова надійшла інформація від невідомих про мінування деяких ТЦ. Аноніми заявили про серію замінування торгових центрів і супермаркетів.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Харківській області, фахівці перевіряють наявність вибухівки.

"Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові-торгових центрів і супермаркетів. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи. Проводиться обстеження приміщень та прилеглої території", - повідомили харківські копи.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухівку шукають у ТЦ "Україна", супермаркеті "Восторг". Також відомо, що людей евакуюють.

Нагадаємо, раніше у Києві людей евакуювали з кількох ТЦ у зв'язку з повідомленням про "мінування". У місті на той момент були пробки.

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