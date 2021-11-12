На Прикарпатті горе-підривник "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсію

Чоловік чекав екскурсію більше трьох годин і замерз. / фото - npu.gov.ua

В Івано-Франківській області чоловіка затримали за неправдиве повідомлення про замінування ТЕС. Все тому, що йому відмовили в екскурсії на ТЕС, що сильно його обурило. Тепер горе-підривнику загрожує до 6 років в'язниці.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, 7 листопада невідомий залишив на офіційній сторінці ТЕС Івано-Франківської області повідомлення про мінування. Вибухотехніки перевірили усі приміщення та прилеглу до об'єкта територію, проте ніякої вибухівки не знайшли.

Кіберполіція виявила, хто причетний до "мінування" ТЕС. Ним виявився 31-річний житель Хмельницької області, який у 2015 році вже притягувався до відповідальності за псевдомінування.

"Чоловік разом з родичем, який надає послуги вантажних перевезень на ТЕС, хотів потрапити на екскурсію. Зі слів фігуранта на екскурсію його не пустили, він простояв більше 3-х годин та замерз. Цей факт його обурив і через тиждень він вирішив повідомити про замінування об’єкту", – розповіли в поліції.

До речі, днями українськими містами прокотилася хвиля "замінувань" в Одесі через повідомлення аноніма перевіряли аеропорт. А у столиці – Центральний, Південний та Дарницький вокзал. Жодної загрози фахівці не виявили.

У Львові також через хибне повідомлення про вибухівку довелося евакуювати понад тисячу людей. А у Харкові через погрози вибухом із двох навчальних закладів вивели кілька сотень учнів та педагогів. Псевдомінерів розшукують. За неправдиві повідомлення про вибухи їм загрожує до 8 років ув’язнення.