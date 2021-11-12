На Прикарпатті горе-підривник "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсію

У 2015 році він вже притягувався до відповідальності за псевдомінування. Тепер чоловікові загрожує до 6 років в'язниці.
В Івано-Франківській області чоловіка затримали за неправдиве повідомлення про замінування ТЕС. Все тому, що йому відмовили в екскурсії на ТЕС, що сильно його обурило. Тепер горе-підривнику загрожує до 6 років в'язниці.
Як повідомляється на сайті Нацполіції, 7 листопада невідомий залишив на офіційній сторінці ТЕС Івано-Франківської області повідомлення про мінування. Вибухотехніки перевірили усі приміщення та прилеглу до об'єкта територію, проте ніякої вибухівки не знайшли.
Кіберполіція виявила, хто причетний до "мінування" ТЕС. Ним виявився 31-річний житель Хмельницької області, який у 2015 році вже притягувався до відповідальності за псевдомінування.
"Чоловік разом з родичем, який надає послуги вантажних перевезень на ТЕС, хотів потрапити на екскурсію. Зі слів фігуранта на екскурсію його не пустили, він простояв більше 3-х годин та замерз. Цей факт його обурив і через тиждень він вирішив повідомити про замінування об’єкту", – розповіли в поліції.
До речі, днями українськими містами прокотилася хвиля "замінувань" в Одесі через повідомлення аноніма перевіряли аеропорт. А у столиці – Центральний, Південний та Дарницький вокзал. Жодної загрози фахівці не виявили.
У Львові також через хибне повідомлення про вибухівку довелося евакуювати понад тисячу людей. А у Харкові через погрози вибухом із двох навчальних закладів вивели кілька сотень учнів та педагогів. Псевдомінерів розшукують. За неправдиві повідомлення про вибухи їм загрожує до 8 років ув’язнення.