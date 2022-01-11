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В Одеській області шестикласник "замінував" магазин: матері світить штраф

11 січня 2022, 14:17

Хлопчик хотів подивитися на роботу спецслужб.

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Хлопчик хотів розважитися / НПУ

У місті Південне Одеської області копи знайшли шестикласника, який зробив неправдиву заяву про замінування магазину в ТЦ.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 10 січня на спецлінію "102" подзвонив невідомий і сказав, що в одному з магазинів в торговому центрі міста закладена вибухівка.

Фахівці оперативно прибули на місце ймовірної пригоди, евакуювали півсотні відвідувачів і персоналу закладу, однак, обстеживши будівлю, вибухових пристроїв так не виявили.

Через буквально годину правоохоронці з'ясували, що в поліцію дзвонив 12-річний хлопчик.

Він зізнався, що хотів подивитися, як працюватимуть спецслужби.

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"Мати була приголомшена поведінкою сина, так як раніше з ним ніколи не було клопоту", - відзначили копи.

Тим часом, за цим фактом відкрито провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Також у хлопчика вилучено мобільний телефон, а матір притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, напередодні у Харкові було заміновано низку супермаркетів. Людей евакуювали з будівель.

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