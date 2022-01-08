У Києві нібито замінували всі ТЦ

Фахівці шукають вибухівку / скріншот

Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів столиці. Зазначається, що відповідна інформація надійшла ввечері в суботу, 8 січня.

За даними РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій поліції Києва, будівлі перевіряють вибухотехніки, кінологи та копи.

"Замінували всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.

Тим часом, в соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких столичних ТЦ. Зокрема, людей виводили з торгово-розважального центру Retroville, розташованого на проспекті Правди. У зв'язку з цим, на виїзді з паркінгу утворився затор.

Нагадаємо, раніше в Харкові масово замінували навчальні заклади. Вибухівка нібито була закладена в шести школах міста.

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