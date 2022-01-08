У Києві нібито замінували всі ТЦ

У поліцію підтвердили інформацію.
Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів столиці. Зазначається, що відповідна інформація надійшла ввечері в суботу, 8 січня.
За даними РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій поліції Києва, будівлі перевіряють вибухотехніки, кінологи та копи.
"Замінували всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.
Тим часом, в соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких столичних ТЦ. Зокрема, людей виводили з торгово-розважального центру Retroville, розташованого на проспекті Правди. У зв'язку з цим, на виїзді з паркінгу утворився затор.
Нагадаємо, раніше в Харкові масово замінували навчальні заклади. Вибухівка нібито була закладена в шести школах міста.
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Автор: Уляна Виноградова