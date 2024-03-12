Путін мріє про Донбас до 'коронації': в ГУР розкрили справжні плани окупантів

Російський диктатор не зупиниться на Україні, оскільки Росія - це загроза для міжнародного порядку та всього світу, зазначив Андрій Юсов.

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Путін не зупиниться на Україні, Росія - загроза для всього світу / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українська розвідка має інформацію про плани російських окупантів і їх найближчі дії. Основним завданням окупантів є повне захоплення українського Донбасу. Про це розпоів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Загалом ці плани відомі. Завдання для пропаганди та політичне завдання — це повне захоплення українського Донбасу. Це те, про що Путін мріяв би для своєї чергової "коронації", яка має відбутися після так званих виборів. Це те, про що ми можемо говорити, те, що ворог намагається зробити", - зазначив Юсов.

За його словами, Путін мусить показувати "перемоги" армії окупантів, "інакше два роки та сотні тисяч життів, які забрала ця війна, зокрема й росіян, - якось треба пояснювати". Юсов також зазначив, що використання ядерної зброї Росією малоймовірне через великий ризик ескалації війни та міжнародних наслідків.

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"Ядерна зброя - це в першу чергу все-таки зброя стримування. А що після неї? Ну, ось сьогодні Росія проти України застосовує всю номенклатуру озброєнь. Крім зброї масового ураження. Це єдине, що залишилося. А після її застосування, що буде далі? Які аргументи залишаться? Тому думаю, що застосування ядерної зброї - це той сценарій, який лежить у дуже далекій шухляді. Гіпотетично, звісно, це можливо, оскільки ядерна зброя в них є, і ми маємо справу з державою-терористом. Але реальність дещо інша", - зауважив він.

Представник ГУР підкреслив, що Путін не має наміру обмежуватися лише Донбасом. Російський диктатор не зупиниться на Україні, оскільки Росія - це загроза для міжнародного порядку та всього світового співтовариства.

"Загроза з боку Путіна, з боку сьогоднішньої Росії — це загроза не тільки Україні, це загроза всьому вільному світу, зокрема європейській спільноті. І гібридні методи, і пряме військове втручання, яке було і в Грузії, і в Сирії, і в інших точках світу, показують, що Росія не зупиниться у своїй агресії", - наголосив він.

Юсов підкреслив, зараз Україна захищає не тільки себе, але й увесь цивілізований світ. Адже вбиті окупанти й знищена ЗСУ "російська техніка, танки, ракети - це те, що не піде, не полетить, не поїде на територію інших держав".

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, російські війська зменшили кількість штурмів на лівобережжі Херсонської області через зниження морально-психологічного стану серед окупантів. Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти не знаходять мотивації для солдат, щоб відправляти їх у штурми.

Як повідомляв Главред, після захоплення Авдіївки для окупантів найбільш важливими стали напрямки Часового Яру та Куп'янська. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Часів Яр є основною задачею для РФ через його транспортне значення та важливість як домінуючої висоти.

Також спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ситуація на фронті значно змінилась. Українським військовим вдалося зупинити інтенсивність просування російських військ, але про повну зупинку наступу ще рано говорити.

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