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"Це буде виглядати дуже ефектно": Подоляк анонсував гарячий та дуже спекотний сезон у Криму

10 березня 2023, 21:47
Радник глави ОП зауважив, що Україна незабаром пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а й з великим страхом.
Михаил Подоляк, ПВО
Подоляк анонсував гарячий та дуже спекотний сезон у Криму / ОПУ, Defense.gov John Hamilton

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом.

"Сезон в Криму цього року буде гарячим і дуже спекотним. Україна пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а й з великим страхом. Коли ти приходиш у наш дім, ти втричі більше заплатиш у фіналі", - сказав Подоляк в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

За його словами, це буде виглядати дуже ефектно, бо увага країн з "нестабільними" режимами буде прикута до Криму.

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"Вони побачать головне – справедливість завжди виглядає набагато ефектніше, ніж зло, навіть якщо це зло має триколор на лобі. Мається на увазі російський прапор", - наголосив радник голови Офісу президента.

Повернення Криму під контроль України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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