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Відірвало ногу та шматок плоті: 21-річний військовий з останніх сил виповз із палаючої машини

15 березня 2023, 17:42
Автомобіль, у якому їхав український військовий зі своїми побратимами, підірвався на міні. Вижив лише Станіслав Зорій.
Станислав Зорий
Станіслав Зорій дивом вижив на фронті / Колаж фото Facebook

21-річний український військовий, який до 24 лютого 2022 року був чемпіоном світу серед юніорів, ледь вижив на фронті. Він важко поранений дивом зміг виповзти з палаючої машини. Про це розповів гендиректор Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Станіслав Зорій родом з Івано-Франківська, був успішним кікбоксером та мав юридичну та економічну освіту. З початку повномасштабного вторгнення він поїхав на Донбас захищати українські землі від російських окупантів.

Автомобіль, у якому їхав Станіслав з побратимами підірвався на ворожій міні, машину просто розірвало на шматки. Тоді вижити вдалося лише Станіславу. У відважного воїна відірвало кінцівку, на його спині був вирваний шматок плоті, але він не здався та виповз з палаючої машини.

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Станіслав знепритомнів та впав у кому. Його вчасно вдалося доставити у лікарню, де за його життя вже боролися медики. Зорій вижив та розплющив очі.

"Позаду реанімація, велика кількість операцій, але вижив, ставши символом великої людської любові та жаги до життя. Жалість його не зігріває. Він готовий до щасливого життя. Усміхнений, покидає Дніпро, лікарню Мечникова", – написав Риженко.

Станислав Зорий
Станіслав Зорій дивом вижив на фронті / Instagram

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

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війна в Україні вторгнення Росії війна на Донбасі
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