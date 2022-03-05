Вигнати окупантів і звільнити Донбас: Зеленський потужно звернувся до українців

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у новому зверненні закликав українців, які потрапили тимчасово в окупацію, об'єднуватися і вигнати російських загарбників зі своїх міст.

"Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, у всіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте в наступ!",- заявив він у ході свого відеозвернення.

"Ми всі разом відбудуємо нашу державу ... впевненість у цьому заряджається енергією нашого опору, нашого протесту", - заявив Зеленський.

"Площа Свободи в Херсоні - це вся Україна. Вулиці Конотопа, де місцеві кричать на окупантів - це Україна. Це особливий героїзм - протестувати, коли твоє місто окуповане. Хоч і тимчасово", - додав він.

Глава держави також закликав жителів окупованих районів Донбасу звільнитися від російських окупантів.

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"Я знаю, що багато хто з вас повірив, що Україна вас нібито ненавидить", - сказав Зеленський.

"Просто порівняйте: Донецьк після 8 років війни і Харків після 8 днів війни. Вам говорили, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків. На Чернігів. На 500-кілограмові бомби, які скидали на будинки українців ... на розбитий харківський Успенський собор, на те, що зробила Росія", - додав він.

За словами глави держави, Україна у своїх не стріляє.

"Ми не підриваємо житлові будинки. І всі на Донбасі для нас завжди були і будуть нашими людьми", - зазначив Зеленський.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.