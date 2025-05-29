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В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

Юрій Берендій
29 травня 2025, 15:21оновлено 29 травня, 15:52
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Певна категорія чоловіків може отримати послаблення обмежень для виїзду за кордон, відповідне рішення вже обговорюється в Раді, зазначив Веніславський.
В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться
В Україні хочуть послабити обмеження для виїзду чоловіків за кордон / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Веніславський:

  • В Раді хочуть врегулювати виїзд за кордон чоловіків віком до 24 років
  • Розглядається питання послаблення обмежень для чоловіків, які навчаються за кордоном

У Верховній Раді розглядають можливість підвищення вікової межі для виїзду чоловіків за кордон віком до 23–24 років. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвитку, передає Укрінформ.

За його словами, така ініціатива обговорюється у відповідь на зростання випадків, коли юнаки до 18 років виїжджають за кордон з метою навчання, але не повертаються через обмеження воєнного стану.

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У найближчий час планується розробка законодавчих змін, зокрема щодо врегулювання порядку виїзду студентів за кордон.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема і в нашому комітеті. Є консенсусна домовленість фракцій про те, що ситуацію потрібно вирішувати найближчим часом, аби не втрачати нашу молодь, яка виїжджає та згодом не може повернутися, оскільки на період воєнного стану були запроваджені обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком з 18 до 60 років", — зазначив парламентар.

За словами Веніславського, наразі розглядається варіант тимчасового послаблення обмежень на виїзд для молодих чоловіків, які здобувають освіту за кордоном.

Одна з ініціатив передбачає надання можливості вільного перетину кордону українцям віком до 23–24 років. Це дозволить студентам, які навчаються за кордоном, відвідувати Україну, підтримувати зв’язок із родиною та країною, не опиняючись у ситуації вимушеного залишення за кордоном.

Водночас Веніславський підкреслив, що ця тема є дуже чутливою та складною в реалізації, адже потребує чітко визначених вікових меж і конкретних умов, за яких можливий вільний виїзд.

"Розуміння необхідності вирішення цього питання є. Думаю, в короткостроковій перспективі в парламенті з’являться відповідні законодавчі ініціативи, які дозволять врегулювати ситуацію", — додав член оборонного комітету.

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться
Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, критично важливі підприємства тепер можуть забронювати більше співробітників, адже до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві тепер враховуються й ті працівники, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Про оновлення в процедурі бронювання повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Водночас в Україні розглядають можливість пом’якшення правил виїзду для чоловіків. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що Верховна Рада може обговорити дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 25 років.

Також у Сухопутних військах попередили, що українці, які перешкоджають законній діяльності Збройних сил України або інших військових формувань, можуть бути покарані позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Ця норма поширюється й на осіб віком від 16 років.

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Хто такий Федір Веніславський?

Федір Володимирович Веніславський (народився 16 травня 1969 року, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - український державний і політичний діяч, учений-правознавець. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Народний депутат Верховної ради України IX скликання (з 2019) та представник Президента України в Конституційному суді України (з 2019 по 2023), повідомляє "Вікіпедія".

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