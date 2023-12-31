Виїхала з окупації, але не врятувалася: в Одесі ракета вбила молоду дівчину

28-річна Олеся Пузиревич загинула під час ракетного удару по Одесі 29 грудня, її чоловік дивом вижив.

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В Одесі загинула переселенка 28-річна Олеся Пузиревич / Колаж: Главред, фото: facebook / їх вбила Росія , t.me/odeskaODA

Російські окупанти безжально вдарили ракетою по багатоквартирному будинку в Одесі. 29 грудня стало датою смерті для багатьох українців. Серед них - 28-річна Олеся Пузиревич. Вона загинула рівно через 10 днів після свого дня народження. Про це повідомили на сторінці у Facebook "Їх вбила Росія".

Дівчина жила в селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області. Вона змогла виїхати звідти, коли росіяни окупували населений пункт. Разом з нею поїхав чоловік, а батьки дівчини і бабуся залишилися в окупації.

Молоде подружжя думало, що в Одесі їм буде безпечніше, але смерть, яку несуть російські окупанти, наздогнала їх на підконтрольній Україні території.

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"Олеся Пузиревич, 28 років. Вбита росіянами в Одесі ракетним ударом по місту 29 грудня. Дівчина-переселенка із Запорізької області. 19 грудня тільки відсвяткувала день народження. Останній", - йдеться в повідомленні.

За даними РІА Південь, чоловік загиблої жінки був поранений, але він зміг виповзти зі зруйнованого житла через іншу квартиру. Тіло Олесі знайшли не відразу.

В Одесі загинула переселенка 28-річна Олеся Пузиревич / фото: facebook / їх вбила Росія

Атака дронів вночі 31 грудня

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

Крім того, в ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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