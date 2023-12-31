Виїхала з окупації, але не врятувалася: в Одесі ракета вбила молоду дівчину

Російські окупанти безжально вдарили ракетою по багатоквартирному будинку в Одесі. 29 грудня стало датою смерті для багатьох українців. Серед них - 28-річна Олеся Пузиревич. Вона загинула рівно через 10 днів після свого дня народження. Про це повідомили на сторінці у Facebook "Їх вбила Росія".
Дівчина жила в селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області. Вона змогла виїхати звідти, коли росіяни окупували населений пункт. Разом з нею поїхав чоловік, а батьки дівчини і бабуся залишилися в окупації.
Молоде подружжя думало, що в Одесі їм буде безпечніше, але смерть, яку несуть російські окупанти, наздогнала їх на підконтрольній Україні території.
"Олеся Пузиревич, 28 років. Вбита росіянами в Одесі ракетним ударом по місту 29 грудня. Дівчина-переселенка із Запорізької області. 19 грудня тільки відсвяткувала день народження. Останній", - йдеться в повідомленні.
За даними РІА Південь, чоловік загиблої жінки був поранений, але він зміг виповзти зі зруйнованого житла через іншу квартиру. Тіло Олесі знайшли не відразу.
Атака дронів вночі 31 грудня
У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.
За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.
Крім того, в ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.
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