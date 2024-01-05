Росіяни на лівобережжі Дніпра посилюють натиск: використовують бронетехніку - Гуменюк

Російські окупанти, які до цього економили на бронетехніці, відновили її застосування на лівобережжі Херсонщини.

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Війська РФ на лівобережжі Дніпра відновили використання бронетехніки / Колаж: Главред, фото: Наталя Гуменюк X (Twitter), 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Російські війська відновили застосування бронетехніки на лівобережжі Херсонщини, при тому що раніше вони економили на цьому виді техніки. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

"На лівому березі... вони (росіяни, - ред.) наважились знову застосовувати техніку. До цього моменту вони все ж таки дуже на ній економили, оскільки втратили її досить багато", - сказала вона.

За словами Гуменюк, українські військові помітили протягом минулої доби спроби росіян проводити диверсійні та штурмові дії за підтримки бронетехніки.

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"Отже, очевидно, що їм вдалося підтягнути туди певні резерви. Вони мали досить суттєві втрати: проводячи 13-19 штурмів на добу, вони зазнавали втрат кожного разу", – додала Гуменюк.

При цьому, кількість штурмів за останні три дні зменшилась з 8-9 до шести на добу.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, Сили оборони України закріпилися на лівому березі Херсонської області. Експерти вважають, що українські військові здатні утримувати оборонні лінії на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як повідомляв Главред, Сили оборони розширюють зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Незважаючи на великі втрати, противник не припиняє спроб вибити українські підрозділи із їхніх позицій.

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