Армія РФ тримає ініціативу на полі бою: ЗСУ відвойовують населені пункти

На південному фронті українським військовим вдалося частково звільнити населені пункти поблизу Великої Новосілки.

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Росіяни намагаються просунутись вперед / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова бригада

Армія країни-агресорки Росії значно знизила кількість наземних атак, але поки що володіє ініціативою на фронті. Про це сказав на брифінгу голова оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла.

Російським окупантам вдалося відвоювати невеликі ділянки та утримати ініціативу, проте кількість бойових зіткнень на фронті скорочується. Якщо попереднього тижня щодня відбувалися від 70 до 120 зіткнень, то цього тижня їх було приблизно 50-60 на день, передає ERR.ee.

Основною ціллю для росіян, мабуть, буде оточення Авдіївки, і очікується, що найближчим часом на цей напрямок буде перекинуто додаткові ресурси, вважає полковник.

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За його даними, війська РФ досягли невеликих успіхів на лінії Куп'янськ-Кремінна, захопили села під Бахмутом, а також окремі ділянки в Донецькій області. Попри це, війська РФ не змогли здійснити жодних суттєвих операцій і "Україна тримає оборону", зазначив Кундла.

Крім того, на південному фронті ЗСУ вдалося частково звільнити населені пункти поблизу Великої Новосілки.

Нагадаємо, що в Генштабі Естонії озвучили тривожний прогноз про падіння Авдіївки. Рійська Російської Федерації продовжують наступ на всьому фронті і здійснили просування в селах на північ і на південь від міста Авдіївка.

В Естонії будуть видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку. Лаурі Ляенеметс заявив, що найближчими днями запропонує письмову пропозицію про угоду між двома країнами.

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