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Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

Ангеліна Підвисоцька
28 січня 2025, 03:34
459
Російські окупанти намагаються наступати на лівому фланзі на Покровському напрямку.
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РФ у лютому хоче дійти до Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Ворог розвиває наступ на лівому фланзі. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він додав, що окупанти отримали відсіч в населеному пункті Удачне, після чого відновили штурми південніше. До того ж росіяни намагаються просуватися на східній частині Успенівки.

Бунятов заявляє про те, що у російських окупантів є ціль на лютий - вийти на кордон Дніпропетровської області.

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"Це медійна ціль, яка має створити морально-психологічний тиск на українське суспільство. Нам треба розуміти, що Україна - суцільна територія, яка усередині немає ніяких кордонів, вони лише на картах", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових по всій лінії фронту. Особливо складна ситуація на Донеччині, де ворог кидає усі сили та засоби задля реалізації поставленої кремлівським диктатором Володимиром Путіним задачі - виходу на адмінкордони області.

Нещодавно офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що війська РФ прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, вони можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області. Втім, наразі окупанти не мають достатньо сили, щоб просунутися вглиб регіону.

Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що для росіян досягнення адміністративних кордонів Дніпропетровської області мало б символічне значення, хоча географічно це нічого не змінює. За його словами, якщо Росія почне наступ на Дніпро і не досягне успіху, це лише продемонструє її слабкість і невміння проводити стратегічні військові операції.

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Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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