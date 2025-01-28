Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

На сьогодні в резерві у противника близько 40 тисяч військових, причому по всьому фронту.

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В армії РФ немає ресурсів, щоб швидко проривати оборону

У резерві у противника близько 40 тисяч військових

На сьогодні в армії країни-агресора РФ немає ресурсів, щоб швидко проривати оборону і просуватися єдиним широким фронтом, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

"Ми рідко бачимо атаки з великими механізованими колонами. Щоб прорвати оборону на якійсь ділянці, їм потрібно 15-20 танків, завантажити 400 штурмовиків у БТР і БМП, провести масовану артпідготовку тощо. Але є момент - практично вся лінія фронту замінована, майже скрізь є наша артилерія, яка зупиняє такі атаки. І є дронщики, які добивають ворога після артилерії", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

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Військовий експерт зазначив, що на сьогодні в резерві у противника близько 40 тисяч військових, причому по всьому фронту.

"Можна було б швидко прорватися, якби в резерві було тисяч 300. Але їх не існує. Максимум, вони можуть сфокусуватися і наступати як зараз на Покровському напрямку. Але Покровськ вони пробити не можуть, Курахове і Велику Новосілку практично знищили. Широким фронтом на Слов'янськ і Краматорськ вони просто загрузнуть. Не зможуть рухатися "стрункими рядами", це не спрацює. Вони й далі рухатимуться черепашачим ходом", - додав Нарожний.

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Нагадаємо, міноборони країни-агресора РФ приділяє багато уваги захопленню Великої Новосілки. Ймовірне захоплення цього населеного пункту та передислокація ворожих підрозділів може вказувати на напрямки наступу РФ навесні та влітку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли від Великої Новосілки. Зараз росіяни зайшли в значну частину населеного пункту Велика Новосілка.

Як раніше повідомляв Главред, з'явилася інформація про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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