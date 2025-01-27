Загроза боїв на Дніпропетровщині: генерал ЗСУ розкрив нову мету росіян

Не виключений варіант повного захоплення Великої Новосілки окупантами РФ, попередив Ігор Романенко.

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Ігор Романенко назвав мету окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Потрібно формувати оборонні рубежі за межами Великої Новосілки

РФ може зробити кидок до адмінкордону Дніпропетровської області

Селище міського типу Велика Новосілка Волноваського району Донецької області фактично втратило своє значення з точки зору оборонного опорного пункту, заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"І питання йде, на мій погляд, за те, щоб формувати оборонні рубежі за межами Великої Новосілки і не допустити швидкого просування далі, як це відбувалося, наприклад, після Авдіївки, Очеретиного та інших", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Експерт зазначив, що незважаючи на те, що українські війська утримують північно-західну невелику частину Великої Новосілки, не виключений варіант повного захоплення селища окупантами РФ.

При цьому він попереджає, що РФ опрацьовує обидва варіанти:

рух у напрямку української оборонної лінії Комар - Богатир - Константинополь;

кидок до адмінкордону Дніпропетровської області.

Романенко впевнений, що для окупантів "дуже привабливо зайти хоч на 100 метрів у Дніпропетровську область". Щоб укотре похизуватися там своїми прапорами, як вони це люблять, і в такий спосіб продемонструвати, що вони нібито вже воюють і там.

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Нагадаємо, міноборони країни-агресора РФ приділяє багато уваги захопленню Великої Новосілки. Ймовірне захоплення цього населеного пункту та передислокація ворожих підрозділів може вказувати на напрямки наступу РФ навесні та влітку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли від Великої Новосілки. Зараз росіяни зайшли в значну частину населеного пункту Велика Новосілка.

Як раніше повідомляв Главред, з'явилася інформація про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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