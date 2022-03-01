"Ви не вмієте воювати, лише стріляєте по цивільних": доброволець із Хорватії присоромив окупантів

Доброволець із Хорватії звинуватив окупантів в обстрілах цивільних/ Скрін з відео

Громадянин Хорватії, який добровільно прийшов захищати Україну ще у 2014 році, звернувся до росіян і заявив, що вони не вміють воювати.

У своєму відеозверненні він розповів, що російські війська поводяться ницо і підло. Відео опублікував "Обозреватель".

Він наголосив, вони тікають з поля бою і тільки те і вміють, що вбивати цивільних людей, стріляти "Градами", артилерією по школах, дитячих садочках, вбивати дітей.

Доброволець, який зараз захищає Маріуполь, зазначив, що до оборони міста вдалося залучити тисячі іноземних добровольців. Вони або вже прибули в Маріуполь, або їдуть в місто.

Він пригрозив окупантам "подарунками", які іноземці взяли з собою на війну проти РФ, і запевнив, що "сувеніри" завдадуть ворогу серйозних втрат.

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"Маріуполь був, є і назавжди буде українським", – наголосив доброволець і зазначив, що російським військам не варто розраховувати на захоплення міста.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області російські окупанти під час обстрілів вбили 6-річну дівчинку. Медики намагалися її врятувати, проте вона померла.

Також раніше у Маріуполі показали наслідки обстрілів міста росіянами. У місцевій владі наголосили, що Маріуполь ніколи не забуде і не пробачить російським окупантам їхньої агресії, як "діди не пробачили Гітлеру і фашистам".

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