"Ми ніколи вам цього не забудемо": у Маріуполі показали наслідки обстрілів міста росіянами

У Маріуполі показали наслідки обстрілів міста росіянами/ Маріупольська міська рада

Маріуполь ніколи не забуде і не пробачить російським окупантам їхньої агресії, як "діди не пробачили Гітлеру і фашистам".

Таке звернення до російських військових опублікувала Маріупольська міська рада у Telegram.

"Це так ви звільняєте нас, "брати"-росіяни? Ми – росіяни, українці, греки… Ми, маріупольці, вам цього не забудемо та не пробачимо. Ніколи. Як наші діди не пробачили Гітлеру та фашистам!", – йдеться у повідомленні.

Міськрада також оприлюднила знімки, на яких видно, як виглядає Маріуполь станом на неділю, 27 лютого.

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Нагадаємо, в ЗСУ закликали російські війська здатися, і тоді вони зможуть спокійно повернутися додому. У Збройних силах наголосили, що росіяни повинні іти захищати свою батьківщину, а не руйнувати нашу.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі місцеві жителі почали рити окопи, допомагаючи захистити місто від російських окупантів. На допомогу прийшли десятки людей.

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