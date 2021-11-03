Введення локдауну в Україні: Радуцький оцінив шанси посилення карантину по всій країні

Михайло Радуцький розповів, яка ймовірність введення в Україні жорсткого локдауну / facebook.com/radutskyy

Сертифікати про вакцинацію та інші медичні довідки, які є у певної кількості українців, дозволяють обходитися адаптивним карантином. Локдаун в Україні поки вводити не планується, повідомив народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"У нас 17 мільйонів людей на сьогодні вакцинованих - хто двома дозами, хто однією дозою... І закривати країну на локдаун, коли ми можемо собі дозволити адаптивний карантин, ну це для нашої економіки було б неправильно. У нас сьогодні є можливість жити в режимі адаптивного карантину. Україна нічого не придумувала, Всі країни таку хвилю проходили саме так", - заявив нардеп в ефірі "Україна 24".

Радуцький також зазначив, що в Кабміні рішення про тотальний локдаун приймати не планують.

читайте такожКонтроль карантину в Київській області стане ще жорсткішим: що змінилося з 2 листопада"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що на сьогодні Уряд не планує вводити повний локдаун. Знову-таки, це життя, побачимо... Мені сьогодні найбільше додає оптимізму те, що на сьогодні серед тяжкохворих (пацієнтів лікарень - ред.), а саме тих, хто займають ліжка з киснем, це 93%, це невакциновані люди. Чим більше ми будемо сьогодні вакцинувати, тим менше можливостей для введення крутих "чорних зон", — сказав Радуцький.

Варто зазначити, що станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. У тому числі захворіли 1406 дітей і 421 медпрацівник. За минулі 24 години було госпіталізовано 5 935 осіб; летальних випадків - 720; одужали - 11 937 осіб.

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