Тотальний локдаун в Україні не спрацює: Комаровський пояснив провал сценарію жорсткого карантину

Люди в Україні не можуть не ходити не роботу, тому режим локдауну забезпечити не можна - Комаровський / УНІАН

Тотальний карантин в Україні запровадити неможливо, оскільки українці не можуть не працювати, а держава не здатна забезпечити людей в таких умовах. У такій ситуації заходи з посилення соціальної дистанції корисні, проте в українських реаліях їх запустити не вдасться. При цьому локдаун країні, виходячи з епідемпоказників, потрібен був вже давно. Про це заявив кандидат медичних наук, лікар-педіатр Євген Комаровський.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що локдаун в країні не спрацює, том що у держави немає можливостей для забезпечення людей в умовах жорсткого карантину. Самі українці не можуть не працювати, а контролювати їх пересування неможливо.читайте також"Все вийшло з-під контролю": епідеміологиня пояснила, чому Україні потрібен жорсткий локдаун

"У нас локдаун недороблений. Це не локдаун фактично, тому що ми повинні чітко розуміти - у нас основна маса людей не може не працювати. Держава не має сил і засобів для забезпечення локдауну. Організаційно ми не можемо все закрити і змусити людей сидіти по домівках. У нас не вийде, як це в усьому світі робилося, за телефонами відстежувати всі твої пересування - це неможливо. Тому я чудово розумію, що в умовах перевантажених стаціонарів будь-яке роз'єднання людей однозначно корисно, але в наших реаліях абсолютно нереалізовано", - вважає лікар.

Також він вважає, що згідно з епідемічними показниками, локдаун в Україні потрібно було впроваджувати вже давно.

"Але давайте реально згадаємо, навіщо запроваджується локдаун. Нам пояснювали - локдаун впроваджується для того, щоб розвантажити систему охорони здоров'я. Єдиний показник до впровадження або невпровадження локдауну - якщо є вільні місця в реанімаціях і кисень в лікарнях. Заради Бога, живіть собі, використовуйте соціальну дистанцію, провітрюйте, вакцинуйтеся, зволожуйте... Але якщо немає місць, треба поховатися і пересидіти, поки місця з'являться. З'являться місця - йдіть цілуватися далі", - підкреслив Євген Комаровський.

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Локдаун в Україні

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін казав, що на локдаун в Україні наразі очікувати не слід. Влада планує точкове посилення карантину в тих регіонах, де ситуація погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що карантин в Україні може стати локдауном у тому випадку, якщо в червоній зоні епідемічних обмежень опиняться всі регіони країни.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко вважає, що тотального карантину в Україні не буде навіть у тому випадку, якщо "червоними" стануть 70% областей. При цьому не можна виключати сценарію, за якого локдаун все ж таки впровадять.