Чотири області України на порозі "червоної зони": кому і де світить локдаун

В Україні можуть посилити карантин у низці областей / УНІАН

В Україні ще кілька областей можуть перейти в червону зону епідемічних обмежень, заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Як підкреслив він у ході брифінгу, сьогоднішня ситуація з COVID-19 ще не є піком заражень, а смертність може значно зрости до кінця року.

"Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в "червоний" рівень епідпасності. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області. Черкаська теж може, з наступного тижня", - сказав експерт.

За його словами, показники госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 і смертності від нього поки припинили високе зростання. У той же час ризик повторного спалаху залишається.

"Госпіталізація і рівень смертності тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні. Це дуже необхідно для України зараз, але не означає, що це перемога або пікові навантаження на систему охорони здоров'я, значення виявлених випадків, госпіталізацій і смертей", – додав Ганіченко.

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Коронавірус в Україні:

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни. У тому числі захворіли 1263 дитини і 339 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужали - 12 639 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків covid-19 зареєстрували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях та в Києві (1738).

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