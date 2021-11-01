Жорсткий локдаун у Києві на 30 днів або помаранчева зона: Кличко назвав сценарії карантину в столиці

Червона зона у Києві може затягнутися на місяць - Кличко / УНІАН

Червона зона карантинних обмежень може діяти у Києві на протязі місяця. Ситуація залежатиме від рівня захворюваності на COVID-19 у місті, який сьогодні залишається високим. Якщо протягом 2-3 зафіксують меншу кількість захворюваностей і госпіталізацій, місцева влада запропонує вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності наразі ще не було. Про це заявив київський градоначальник Віталій Кличко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що термін дії локдауна у Києві залежить від того, яка буде ситуація із зараженням коронавірусною інфекцією і заповненістю лікарняних ліжок. Карантин може тривати місяць, але якщо хворітиме менше людей, то місто можуть перевести до помаранчевої зони.читайте такожСкандали і штрафи: у Києві поліція влаштувала COVID-рейди в транспорті

"Все це залежить від цифр, які ми отримуємо від захворюваності і від заповнюваності ліжок, але фахівці попередньо кажуть, що це може тривати протягом місяця. Дійсно, якщо протягом 2-3 тижнів будемо бачити динаміку на пониження, якщо критерії входитимуть в помаранчеву зону, то пропонуватимемо комісії ТЕБ і НС знизити статус зони", - пояснив Кличко.

Також він додав, що Київ, як стверджують вірусологи, ще не досяг піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

"Але на жаль, на сьогодні такої тенденції немає. І вірусологи кажуть, що піку ми ще не досягли", - підкреслив Віталій Кличко.

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Карантин у Києві

Мер Віталій Кличко 28 жовтня зробив заяву про те, що у Києві з 1 листопада посилять карантин. Згідно з пухваленими обмеженнями, поїздки в громадському транспорті, а також відвідування закладів громадського харчування та розважальної сфери, дозволені тільки за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-тесту.

30 жовтня у Києві люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоб зробити щеплення від коронавірусу. У Мережі публікували безліч фотографій і відео черг на ін'єкцію.

В одній з черг у Києві на щеплення від COVID-19 сталося два конфлікти: чоловіки побилися, а жінки хапали одна одну за волосся і штовхалися.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів про те, що карантин у Києві може затягнутися на 3 тижні. За його словами, саме стільки може знадобитися для стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус.