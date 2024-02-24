США проти серйозних санкцій для Росії: у Bloomberg розкрили причини

Рішучість Сполучених Штатів Америки під час оголошення нового пакету санкцій проти Росії зайшла настільки далеко, наскільки їм вистачило побоювань через ризик розхитати світову економіку.
Як пише видання Bloomberg, 200-сторінковий список об'єктів, що базуються в Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах, став найбільшим одноденним пакетом санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни в України. Водночас не менш помітними є компанії й сектори, які не потрапили до списку обмежень:
- металургійний сектор;
- енергетичний сектор;
- банки.
"Така обережність свідчить про те, що, незважаючи на всі розмови Байдена (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.) про санкції, його команда все ще не бажає переслідувати потоки доходів, які, на думку експертів, справді підірвуть російську економіку, побоюючись спричинити широкі шоки, які можуть відбитися на економіці США", - передає Bloomberg.відео дня
Можливими мішенями для більш агресивного підходу можуть стати:
- іноземні банки, які допомагають країні-терористу закуповувати технології й матеріали для продовження війни;
- торгівля збагаченим ураном й металами, такими як алюміній й нікель.
Зокрема США могли б заарештувати та розподілити заморожені російські активи.
"Щоб дійсно вплинути на Росію, нам доведеться вжити більш стратегічних заходів, які можуть мати негативний вплив на світову економіку в цілому. Нам доведеться почати приймати більш складні рішення і приймати наслідки, які супроводжують ці рішення", - заявив колишній чиновник Міністерства фінансів США Кім Донован.
Також видання нагадує й про те, що США досі не виділили 60 млрд доларів на нові озброєння та боєприпаси Україні, оскільки запит Байдена застряг у Палаті представників Конгресу США.
Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, більша кількість зброї від Заходу, є єдиним способом дійсно налякати російського диктатора Володимира Путіна.
"Багато зброї. Дійсно велика кількість зброї для України. Далекобійної, протиракетної, протичовнової зброї. Решта - фікція, запізніле усвідомлення, хронізація процесу, затягування війни, небезпечна ілюзія, що можна "відсидітися", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, що у Politico назвали країни, які допомагають РФ обходити санкції і виготовляти зброю. Росія знайшла способи обходити санкції. За рахунок цього окупанти у 2023 році навіть збільшили виробництво ракет та іншої зброї, яку використовують у війні.
ЄС вперше може застосувати санкції проти Китаю. До списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.
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