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Путін по відеозв'язку із ветеранами запустив трамваї у знищеному Маріуполі

Юлія Куришко
2 травня 2023, 18:29 оновлено 4 травня, 12:06
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Радник голови Офісу президента відреагував на новину про запуск трамваїв Путіним в окупованому Маріуполі.
Путін по відеозв'язку із ветеранами запустив трамваї у знищеному Маріуполі
Володимир Путін / скріншот YouTube

Російський президент Володимир Путін у тимчасово окупованому Маріуполі урочисто відкрив трамвайні колії, щоправда, тільки по відеозв'язку.

У мережі з'явилось відео "урочистого" відкриття за участі ветеранів, працівників комунальних служб та Путіна, який із Кремля дистанційно запускав трамваї.

Путін по відеозв'язку із ветеранами запустив трамваї у знищеному Маріуполі
Путін відкриває трамвайні колії / Скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як російський диктатор у Маріуполі відкривав трамвайні лінії:

відео дня

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що запуск трамваїв у Маріуполі російським диктатором по відеозв'язку являється його фіаско.

"Від глобального гравця до "пафосного відкриття трамвайних колій у знищеному українському Маріуполі"," - йдеться в дописі Подоляка.

Путін по відеозв'язку із ветеранами запустив трамваї у знищеному Маріуполі
Подоляк відреагував на запуск трамваїв у Маріуполі / Скріншот: twitter.com/Podolyak_M

Поїздка Путіна у Маріуполь

Нагадаємо, що у березні Путін нібито прилетів до Маріуполя на вертольоті, після чого за кермом автомобіля сам об'їхав місто, яке було знищене за його ж наказом.

Кремлівський диктатор у ніч на 19 березня відвідав тимчасово окупований Маріуполь, щоб "помилуватися братніми могилами". Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".

Під час поїздки до українського Маріуполя російські пропагандисти намагалися показати потрібну картинку, але правда все ж таки спливла. У Мережу потрапили кадри зі справжньою реакцією маріупольців на приїзд Путіна.

Згодом виявилось, що у Маріуполі був не Путін, а його двійник.

Більше цікавих новин:

війна в Україні трамвай Володимир Путін Михайло Подоляк Маріуполь
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