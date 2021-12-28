Вся Україна стане "жовтою": названа дата

З "червоної" зони вийдуть дві останні області.
Незабаром вся Україна перейде "жовту" зону карантину. Дві останні "червоні" області - Волинська та Запорізька перейдуть у легшу зону епідемічної небезпеки 30 грудня.
За словами, міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова, дане рішення було прийнято за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.
Це пов'язано з тим, що ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується.
Які обмеження діють в "жовтій" зоні
- Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% учнів і співробітників
- Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу
- Проведення масових заходів
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос та доставки)
- Робота спортзалов, бассейнов
- Діяльність установ з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних установ)
- Міжобласні та міжнародні перевезення
В якому випадку обмеження не діятимуть
Обмеження знімаються при наявності таких документів:
- "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діючі 30 днів)
- "зелений" COVID-сертифікат (діючий 365 днів)
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів)
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діючий 365 днів)
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діючий 72 години)
- сертифікат про одужання від COVID - 19 (діючий 105 днів з дати встановлення діагнозу)
Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, у Києві виявили ще кілька випадків Омікрону. У зв'язку з цим на новорічні свята столиця переходить в посилений карантинний режим.
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