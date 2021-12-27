Коронавірус знизив темп: за добу менше 2 тисяч нових COVID-випадків і 133 смерті

Скільки хворих на коронавірус в Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 25 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 864 жителів країни (добою раніше було 2810). Зокрема, захворіли 138 дітей і 12 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 1053 людини; летальних випадків - 133; одужали 4527 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Черкаській, Житомирській, Київській та Донецькій областях, повідомили в МОЗ України.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 256;

Вінницька область - 54;

Волинська область - 91;

Дніпропетровська область - 55;

Донецька область - 119;

Житомирська область - 132;

Закарпатська область - 62;

Запорізька область - 59;

Івано-Франківська область - 67;

Київська область - 131 ;

; Кіровоградська область - 57;

Луганська область - 1;

Львівська область - 56;

Миколаївська область - 42;

Одеська область - 83;

Полтавська область - 39;

Рівненська область - 50;

Сумська область - 38;

Тернопільська область - 91;

Харківська область - 64;

Херсонська область - 24;

Хмельницька область - 39;

Черкаська область - 135;

Чернівецька область - 47;

Чернігівська область - 72.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 27 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 646 988 людини;

одужали - 3 432 739 пацієнтів;

летальних випадків - 94 971;

проведено ПЛР-тестувань - 16 678 842.

Як повідомляв Главред, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував ймовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, істотного підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

Кузін також заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна за рік повністю ревакцинуватися.

Читайте також: