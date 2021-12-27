Коронавірус знизив темп: за добу менше 2 тисяч нових COVID-випадків і 133 смерті

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Черкаській, Житомирській, Київській та Донецькій областях, повідомили в МОЗ України.
Станом на ранок п'ятниці, 25 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 864 жителів країни (добою раніше було 2810). Зокрема, захворіли 138 дітей і 12 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 1053 людини; летальних випадків - 133; одужали 4527 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Черкаській, Житомирській, Київській та Донецькій областях, повідомили в МОЗ України.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 256;
- Вінницька область - 54;
- Волинська область - 91;
- Дніпропетровська область - 55;
- Донецька область - 119;
- Житомирська область - 132;
- Закарпатська область - 62;
- Запорізька область - 59;
- Івано-Франківська область - 67;
- Київська область - 131;
- Кіровоградська область - 57;
- Луганська область - 1;
- Львівська область - 56;
- Миколаївська область - 42;
- Одеська область - 83;
- Полтавська область - 39;
- Рівненська область - 50;
- Сумська область - 38;
- Тернопільська область - 91;
- Харківська область - 64;
- Херсонська область - 24;
- Хмельницька область - 39;
- Черкаська область - 135;
- Чернівецька область - 47;
- Чернігівська область - 72.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 646 988 людини;
- одужали - 3 432 739 пацієнтів;
- летальних випадків - 94 971;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 678 842.
Як повідомляв Главред, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував ймовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, істотного підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.
Кузін також заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна за рік повністю ревакцинуватися.
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