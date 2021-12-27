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Коронавірус знизив темп: за добу менше 2 тисяч нових COVID-випадків і 133 смерті

27 грудня 2021, 08:34
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Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Черкаській, Житомирській, Київській та Донецькій областях, повідомили в МОЗ України.

коронавірус
Скільки хворих на коронавірус в Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 25 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 864 жителів країни (добою раніше було 2810). Зокрема, захворіли 138 дітей і 12 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 1053 людини; летальних випадків - 133; одужали 4527 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Черкаській, Житомирській, Київській та Донецькій областях, повідомили в МОЗ України.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 256;
  • Вінницька область - 54;
  • Волинська область - 91;
  • Дніпропетровська область - 55;
  • Донецька область - 119;
  • Житомирська область - 132;
  • Закарпатська область - 62;
  • Запорізька область - 59;
  • Івано-Франківська область - 67;
  • Київська область - 131;
  • Кіровоградська область - 57;
  • Луганська область - 1;
  • Львівська область - 56;
  • Миколаївська область - 42;
  • Одеська область - 83;
  • Полтавська область - 39;
  • Рівненська область - 50;
  • Сумська область - 38;
  • Тернопільська область - 91;
  • Харківська область - 64;
  • Херсонська область - 24;
  • Хмельницька область - 39;
  • Черкаська область - 135;
  • Чернівецька область - 47;
  • Чернігівська область - 72.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 27 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 646 988 людини;
  • одужали - 3 432 739 пацієнтів;
  • летальних випадків - 94 971;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 678 842.

Як повідомляв Главред, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував ймовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, істотного підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

Кузін також заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна за рік повністю ревакцинуватися.

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