Коронавірус в Україні 28 грудня: понад 2 тисячі нових COVID-випадків і 134 смерті за добу

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Київській областях.
Станом на ранок вівторка, 28 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 248 жителів країни (добою раніше було 1 864). Зокрема, захворіли 137 дітей і 19 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 944 людини; летальних випадків - 134; одужали 4 789 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Київській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 475;
- Вінницька область - 43;
- Волинська область - 84;
- Дніпропетровська область - 102;
- Донецька область - 149;
- Житомирська область - 66;
- Закарпатська область - 55;
- Запорізька область - 82;
- Івано-Франківська область - 46;
- Київська область - 126;
- Кіровоградська область - 54;
- Луганська область - 23;
- Львівська область - 91;
- Миколаївська область - 18;
- Одеська область – 189;
- Полтавська область - 74;
- Рівненська область - 30;
- Сумська область - 56;
- Тернопільська область - 43;
- Харківська область - 180;
- Херсонська область – 16;
- Хмельницька область - 17;
- Черкаська область - 153;
- Чернівецька область - 60;
- Чернігівська область - 16.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 649 236 осіб;
- одужали - 3 437 528 пацієнтів;
- летальних випадків - 95 105;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 691 695.
Як повідомляв Главред, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував імовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, істотного підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.
Кузін також заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
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