Коронавірус в Україні 28 грудня: понад 2 тисячі нових COVID-випадків і 134 смерті за добу

За минулі 24 години були госпіталізовані з коронавірусом 944 людини / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 28 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 248 жителів країни (добою раніше було 1 864). Зокрема, захворіли 137 дітей і 19 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 944 людини; летальних випадків - 134; одужали 4 789 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Київській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 475;

Вінницька область - 43;

Волинська область - 84;

Дніпропетровська область - 102;

Донецька область - 149;

Житомирська область - 66;

Закарпатська область - 55;

Запорізька область - 82;

Івано-Франківська область - 46;

Київська область - 126;

Кіровоградська область - 54;

Луганська область - 23;

Львівська область - 91;

Миколаївська область - 18;

Одеська область – 189;

Полтавська область - 74;

Рівненська область - 30;

Сумська область - 56;

Тернопільська область - 43;

Харківська область - 180;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область - 17;

Черкаська область - 153;

Чернівецька область - 60;

Чернігівська область - 16.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 28 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 649 236 осіб;

одужали - 3 437 528 пацієнтів;

летальних випадків - 95 105;

проведено ПЛР-тестувань - 16 691 695.

Як повідомляв Главред, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував імовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, істотного підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

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Кузін також заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися.

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