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Коронавірус в Україні 28 грудня: понад 2 тисячі нових COVID-випадків і 134 смерті за добу

28 грудня 2021, 08:41
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Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Київській областях.

коронавірус
За минулі 24 години були госпіталізовані з коронавірусом 944 людини / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 28 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 248 жителів країни (добою раніше було 1 864). Зокрема, захворіли 137 дітей і 19 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 944 людини; летальних випадків - 134; одужали 4 789 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Київській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 475;
  • Вінницька область - 43;
  • Волинська область - 84;
  • Дніпропетровська область - 102;
  • Донецька область - 149;
  • Житомирська область - 66;
  • Закарпатська область - 55;
  • Запорізька область - 82;
  • Івано-Франківська область - 46;
  • Київська область - 126;
  • Кіровоградська область - 54;
  • Луганська область - 23;
  • Львівська область - 91;
  • Миколаївська область - 18;
  • Одеська область – 189;
  • Полтавська область - 74;
  • Рівненська область - 30;
  • Сумська область - 56;
  • Тернопільська область - 43;
  • Харківська область - 180;
  • Херсонська область – 16;
  • Хмельницька область - 17;
  • Черкаська область - 153;
  • Чернівецька область - 60;
  • Чернігівська область - 16.
Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 28 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 649 236 осіб;
  • одужали - 3 437 528 пацієнтів;
  • летальних випадків - 95 105;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 691 695.

Як повідомляв Главред, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував імовірні терміни нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, істотного підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

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Кузін також заявив, що якщо людина вакцинована від коронавірусу двома дозами, вона повинна через рік повністю ревакцинуватися.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

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