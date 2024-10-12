На ЗСУ чекають надзвичайно важкі бої за одне українське місто - Дикий

Експерт нагадав, що міські вуличні бої надзвичайно важкі.

https://glavred.net/ukraine/vsu-zhdut-chrezvychayno-tyazhelye-boi-za-odin-ukrainskiy-gorod-dikiy-10604714.html Посилання скопійоване

Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Військовий експерт, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що найближчим часом на фронті найбільш запеклою буде битва за Торецьк.

"З того, що я бачу останніми днями, я гадаю, що наразі саме найбільш запеклою буде битва за Торецьк. Тому що там ця битва перейшла вже в стадію затяжних вуличних боїв – саме коли йдуть бої за кожний квартал, за кожний будинок, інколи за кожний під'їзд", – сказав він в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, у Торецьку буде те саме, що раніше відбувалося у Соледарі, Бахмуті, Авдіївці, Вовчанську.

відео дня

Експерт також нагадав, що міські вуличні бої надзвичайно важкі.

"Це, насправді, найстрашніші бої, які бувають – близькі, контактні бої в міській забудові. Тобто нашим хлопцям і дівчатам там наразі вкрай важко. Проте стратегічно нам вуличні бої вигідні. Як показала вся попередня практика, у вуличних боях співвідношення втрат для нас найбільш вигідне. Воно ніколи не бувало менше, ніж один до восьми, а бувало, час від часу, один до дванадцяти, один до шістнадцяти. Саме у вуличних близьких боях. Хоча для наших захисників і захисниць бої жахливі, бої дуже виснажливі", – наголосив Дикий.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Бої за Торецьк - останні новини

Нагадаємо, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що Збройні Сили України продовжують утримувати оборону Торецька, незважаючи на те, що противник частково проник у місто, де наразі тривають інтенсивні вуличні бої.

Речниця оперативно-тактичної групи "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупанти контролюють лише східну частину Торецька. В інших районах міста тривають запеклі бої.

Також повідомлялось, що російські війська продовжують просування по вулиці Центральній у Торецьку, де точаться запеклі бої.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред