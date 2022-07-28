ЗСУ зможуть звільнити Херсон до кінця вересня - ексспівробітник Пентагону

ЗСУ звільнять Херсон до кінця вересня / Генштаб ЗСУ, суспільне

Українські військові до кінця вересня зможуть звільнити Херсон і територію навколо нього. Такий прогноз дав колишній чиновник Міністерства оборони США, старший науковий співробітник CNAS Кріса Догерті, повідомляє Радіо Азаттик.

"Це залежить від того, що саме ви маєте на увазі під півднем України. Якщо ми приймемо за південь Херсон і область навколо нього, то, я думаю, до кінця вересня вони, можливо, зможуть домогтися успіху", - відповів він на питання про те, чи зможуть ЗСУ звільнити південь України до кінця вересня.

Догерті побоюється, що українцям не вдасться відвоювати анексований Росією Крим.

"При цьому якщо ми включимо Крим і залишок півдня України, то тут відповідь буде негативною. Швидше за все, це недосяжно з огляду на озброєння і матеріальне забезпечення, яке зараз знаходиться в розпорядженні українців", — додав він.

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Звільнення Криму

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українським військовим потрібно починати бити по базах російських окупантів у Криму, адже саме там знаходиться велика частина зброї, яка згодом опиняється на фронті. Він вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у відповідь на подібне.

Раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

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