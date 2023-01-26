ЗСУ зажмурили священика-окупанта під Бахмутом

Окупанта ліквідували 22 січня, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні 22 січня був ліквідований священик РПЦ, який воював на боці російських окупантів.

"Небесний взвод священиків" поповнився новим членом - ієромонах Дамаскін (Денис Волін) з Шуйської єпархії Іванівської області зажмурився під Бахмутом, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Волін очолював відділ по взаємодії з козацтвом Шуйської єпархії, керував пошуковим і козачим загоном "Православна дружина благовірного князя Олександра Невського" при чоловічому монастирі", - поділився розслідувач.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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