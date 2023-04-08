ЗСУ "зажмурили" каратиста збірної Росії, який приїхав вбивати українців

На війні в Україні був ліквідований член юнацької збірної Росії з карате Артем Павлущенко.
26-річний окупант був лейтенантом загону "Шторм-Z", який знаходився на кордоні Донецької області, пишуть пропагандисти.
Відомо, що в ніч з 17 на 18 березня, ЗСУ накрили позиції Павлущенка мінометним вогнем.
За легендою пропагандистів, окупант отримав поранення, але нібито залишився, щоб допомогти пораненим товаришам. Під час їх евакуації він отримав множинні поранення і загинув у госпіталі
Як повідомляв Главред, в Росії колишній ув'язнений і найманець ПВК Вагнера повернувся в рідне село і вбив пенсіонерку. За нього особисто заступився глава ПВК Євген Пригожин і спробував його виправдати.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.
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