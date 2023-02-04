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ЗСУ майстерно ліквідували церковного півчого, який добровільно пішов убивати українців

4 лютого 2023, 17:53
До повномасштабного російського вторгнення окупант співав у місцевому хорі і виховував сімох дітей.
ЗСУ майстерно ліквідували церковного півчого, який добровільно пішов убивати українців
ЗСУ ліквідували окупанта Олексія Рубченкова / ВКонтакте

Збройні сили України 9 січня майстерно ліквідували 46-річного російського загарбника Олексія Рубченкова, який родом з Ярославля.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до повномасштабного російського вторгнення окупант співав у місцевому хорі і виховував сімох дітей, але потім вирішив вступити на військову службу і добровільно пішов вбивати українців.

"В Україні 9 січня загинув стрілець, старший сержант Олексій Рубченков. Відомо, що Олексій за власним бажанням підписав контракт, щоби поїхати брати участь у бойових діях. Його знайомі пишуть прощальні листи у соціальних мережах", - пише ярославське видання.

На звістку про смерть російського загарбника також відреагував священик Іоан Православний, який, мабуть, і благословляв Рубченкова вбивати мирних українців.

"Скорботна звістка в нашому приході. Півчий, батько сімох дітей, читець нашої парафії віддав життя за віру та батьківщину під час участі в "СВО", - написав священик у соцмережах.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Більше новин про ліквідованих окупантів:

війна в Україні війна Росії та України
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