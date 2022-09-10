Поляжуть від своєї ж зброї: ЗСУ показали 'трофеї', які забули росіяни, тікаючи з позицій

ЗСУ захопили російську трофейну зброю / t.me/brigade128

Під час контрнаступу бійцям ЗСУ вдалося захопити цілий склад ворожого озброєння, яке російські солдати "забули" швидко тікаючи з позицій, повідомляє у Telegram 128-й окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

"Поляжуть від своєї ж зброї! Тепер все це озброєння допомагатиме воїнам 128 - ї бригади у війні з ворогом", - йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ також опублікували список озброєнь, яке "забули" окупанти:

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переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла";

ПТРК "Корнет";

РПГ-30 "гак";

РМГ "Занос" - ручний багатоцільовий гранатомет;

РШГ-2 "Аглень -2" - реактивна штурмова граната;

РШГ - 1"Таволга-1".

Окупанти бігли і кидали свою зброю на позиціях-ЗСУ / t.me/brigade128

Окупанти "забули" склад озброєнь / t.me/brigade128

ЗСУ виявили склад ворожого озброєння / t.me/brigade128

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Главред писав про те, що сили оборони України проводять контрнаступну операцію в Харківській області. Території звільняються від російської окупації. Війська РФ вибиваються із зайнятих ними населених пунктів. Звільнені Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші пункти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині деокупували понад 30 населених пунктів. Україна працює над відновленням там безпеки і життєдіяльності.

Бійці Збройних сил України 10 вересня зайшли до Куп'янська. Над містом майорить державний прапор. Куп'янськ з початку російського вторгнення опинився під окупацією. Це великий транспортний вузол, шляхом якого йшло постачання угруповання військ РФ на харківському напрямку.

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Керівник обласної Військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай розповів про те, що українські війська вже перебувають біля околиць Лисичанська.

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