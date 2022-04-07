Російські снайпери тренувалися на живих мішенях: у Гостомелі в гаражі знайшли тіла 11 українців

Так виглядає Гостомель після російської окупації / facebook.com/GeneralStaff.ua

У середу, 6 квітня, в селищі Гостомель під Києвом поліція виявила тіла цивільних. Їх вбили російські снайпери, які тренувалися на "живій мішені".

Моторошне відео з місця інциденту оприлюднив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Telegram.

В одному з гаражів на вулиці Святопокровській виявили тіла одинадцяти осіб. Серед них не було військових, тільки цивільні особи.

Місцеві жителі розповіли правоохоронцям, що снайпери окупантів тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягнули тіла вбитих у гараж.

"Сьогодні в Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних. Місцеві жителі кажуть, що снайпери орчі тренувалися, розстрілюючи людей. А потім відтягли вбитих у гараж", - написав Аваков.

Зазначимо, у Гостомелі вже не першу добу тривають пошуки зниклих людей. Їх розшукують під завалами розбомблених будинків, по підвалах і гаражах.

Що зараз відбувається в Гостомелі

Гостомель Київської області став однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Бої там не припинялися ані на день. Ворог знущався над мирним населенням, займався мародерством. Після тривалого бомбардування житлові квартали міста та інфраструктура міста зруйновано, спалено автівки.

Гостомель звільнили від окупантів слідом за Ірпенем.

З 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня на території Гостомеля запроваджено комендантську годину. За цей час планується деблокувати об'єкти інфраструктури і зробити їх безпечними для жителів.

Упродовж тижня цивільним забороняється перебувати на вулицях і в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом і пішки.

В інших населених пунктах Київщини комендантська година триває з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

Як повідомляв Главред, у Бучі на території церкви Андрія Первозванного окупанти вирили величезну братську могилу, куди скидали тіла вбитих українців. Знімки братської могили зробила за допомогою супутника американська компанія Maxar Technologies.

Тим часом українські журналісти змогли ідентифікувати частину російських окупантів, які причетні до масового вбивства мирних українців у Бучі Київської області. Серед військових злочинців - морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії.

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