ЗСУ підірвали одним махом: названо напрочуд велике число знищених вертольотів РФ

На удар ATACMS припадає понад 10% від усіх підтверджених втрат вертольотів ВКС РФ.

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РФ втратила багато бойових вертольотів в результаті ударів по аеродромах (ілюстративне фото) / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

В результаті ударів по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську і Луганську російські окупанти в переговорах між собою констатують великі втрати, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Про це свідчать перехоплені розмови противника, в яких військові ЗС РФ підтверджують втрати, які вони зазнали через удари ЗСУ, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Так, є перехоплення і по цих епізодах (удар по аеродромах в Бердянську і Луганську — ред.) дійсно, ті окупанти, які знаходяться на передовій на тих позиціях, які були уражені, констатують значні втрати техніки, особового складу. Це щоразу цікаво слухати, коли окупант говорить зі своїми радниками, дружиною чи матір'ю, які перебувають на території РФ і там, на тому кінці дроту щедро дивуються, як же так — у нас пропаганда зовсім про інше говорить", — розповів представник ГУР. відео дня

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Схема ураження вертольотів на аеродромі РФ / @MarcinRogowsk14

Деталі втрат РФ внаслідок ударів по аеродромах

У той же час на основі супутникових знімків можна говорити про те, що в результаті атак на аеродроми окупантів, в Бердянську під удар потрапили 9 машин (чотири Мі-8 і п'ять Ка-52), а в Луганську — в 5 машин (невідомої моделі) РФ.

Як зазначає The Insider, значна частина з техніки окупантів не знищена, а пошкоджена, проте відновлення, якщо воно можливо, може як мінімум зайняти багато часу.

Посилаючись на дані OSINT-дослідників, видання зазначає, що всього з початку війни підтверджені втрати російських вертольотів склали 115 одиниць.

"Іншими словами, на одну атаку декількома ракетами ATACMS в ніч на 17 жовтня припадає понад 10% від підтверджених втрат вертольотів ВКС РФ", - додали автори.

Радіус ураження ракетами ATACMS / theins.ru

Удари по військових аеродромах РФ

Раніше були розкриті втрати РФ в результаті ударів ATACMS по аеродрому в Луганську. Експерти припускають, що для удару по аеродрому ЗСУ могли застосувати і не ATACMS.

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS в ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "панцир С2" з особовим складом тощо.

Незабаром з'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі в Бердянську. Окремо помітно пошкодження злітної смуги.

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