Атака дронів на аеродром у Пскові: в ISW розповіли, чому не спрацювала ППО

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували атаку безпілотників на російський аеродром в Псковській області, внаслідок якої були знищені кілька літаків Іл-76, і розкрили можливі причини успішного удару.
В звіті ISW зазначається, що геолокаційні кадри та російські джерела підтвердили факт удару і знищення щонайменше двох російських літаків Іл-76. В українській розвідці підтвердили знищення чотирьох літаків.
Російські воєнкори стверджують, що по аеродрому Пскова завдали удару понад 20 українських дронів.
За даними російських джерел, в ніч на 30 серпня були збиті безпілотники над сімома іншими російськими областями.
"Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО відбила масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу і що принаймні один з дронів прямував у бік Москви, що, можливо, дозволяє припустити, що російська влада спочатку вважала, що українські сили мали намір завдати удару по Москві або регіону навколо неї", - йдеться у звіті.
Аналітики ISW зазначають, що російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином не помітили незвично велику кількість українських дронів, які завдали удару по аеродрому Пскова.
Атака дронів на РФ вночі 30 серпня
У ніч на 30 серпня у низці міст в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Під ударом опинилася Центральна і південно-західна частина Росії. Зокрема, голосно було в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській та Калузькій областях. У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників.
На військовому аеродромі було пошкоджено чотири літаки Іл-76. Крім того, відомо про пожежу на території 2-ї бригади спецназу ГРУ.
У Брянській області спалахнула пожежа на заводі "Кремній Ел". Це найбільший виробник мікроелектроніки в Росії.
У Калузькій області один дрон був збитий - в житловому будинку були розбиті вікна. Другий безпілотник влучив у нафтосховище в Дзержинському районі. Сталася пожежа.
У Московській, Орловській та Рязанській областях спрацювала ППО.
Окупанти також заявили про атаку морських безпілотників на Севастополь. Вибухи були чутні в районі Севастопольської бухти.
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