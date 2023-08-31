Атака дронів на аеродром у Пскові: в ISW розповіли, чому не спрацювала ППО

Російські сили, можливо, зосередили свою систему ППО на прикритті Москви та не помітили незвично велику кількість українських дронів.

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Атака на аеродром в Псковській області сталася в ніч на 30 серпня / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували атаку безпілотників на російський аеродром в Псковській області, внаслідок якої були знищені кілька літаків Іл-76, і розкрили можливі причини успішного удару.

В звіті ISW зазначається, що геолокаційні кадри та російські джерела підтвердили факт удару і знищення щонайменше двох російських літаків Іл-76. В українській розвідці підтвердили знищення чотирьох літаків.

Російські воєнкори стверджують, що по аеродрому Пскова завдали удару понад 20 українських дронів.

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За даними російських джерел, в ніч на 30 серпня були збиті безпілотники над сімома іншими російськими областями.

"Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО відбила масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу і що принаймні один з дронів прямував у бік Москви, що, можливо, дозволяє припустити, що російська влада спочатку вважала, що українські сили мали намір завдати удару по Москві або регіону навколо неї", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW зазначають, що російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином не помітили незвично велику кількість українських дронів, які завдали удару по аеродрому Пскова.

Атака дронів на РФ вночі 30 серпня

У ніч на 30 серпня у низці міст в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Під ударом опинилася Центральна і південно-західна частина Росії. Зокрема, голосно було в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській та Калузькій областях. У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників.

На військовому аеродромі було пошкоджено чотири літаки Іл-76. Крім того, відомо про пожежу на території 2-ї бригади спецназу ГРУ.

У Брянській області спалахнула пожежа на заводі "Кремній Ел". Це найбільший виробник мікроелектроніки в Росії.

У Калузькій області один дрон був збитий - в житловому будинку були розбиті вікна. Другий безпілотник влучив у нафтосховище в Дзержинському районі. Сталася пожежа.

У Московській, Орловській та Рязанській областях спрацювала ППО.

Окупанти також заявили про атаку морських безпілотників на Севастополь. Вибухи були чутні в районі Севастопольської бухти.

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