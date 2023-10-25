ЗСУ "викосили" сотні росіян разом з технікою: генерал назвав напрямок удару

Підрозділи зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1228 вогневих завдань, повідомив Олександр Тарнавський.

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У ВСУ успіх на Запоріжжі / Колаж: Главред, Фото: Facebook / brigade128

На Мелітопольському напрямку сили оборони України мали частковий успіх на захід від населеного пункту Вербове Запорізької області, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, крім того здійснив 932 артобстріла. Про це він написав у Telegram.

За його даними підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1228 вогневих завдань.

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Український генерал підкреслив, що загальні втрати ворога склали 409 осіб. При пов му троє окупантів здалися в полон.

Знищено 27 одиниць військової техніки противника, зокрема:

3 танки;

8 ББМ;

7 артсистем;

1 СПГ;

4 БпЛА;

4 одиниці автомобільної техніки;

1 склад боєприпасів ворога.

Ще 18 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Ситуація на Запоріжжі

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