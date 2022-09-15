Коли Україна зможе звільнити Херсон: експерт назвав ключовий місяць у війні з РФ

Олег Жданов/ УНІАН, Reuters

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна, ймовірно, зможе звільнити Херсон у жовтні цього року.

"Десь в жовтні місяці ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що вже зараз це угруповання на Лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства. Понтони вони там не змогли налагодити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються вантажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги і Камази цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту і малотоннажний", - сказав експерт.

Жданов додав: "Думаю, що жовтень стане ключовим місяцем звільнення правобережної України на півдні нашої країни".

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Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою - він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть тікати вже з Херсонської області. Він підкреслив, що армія України операцією в Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що невдача російських окупантів в Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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