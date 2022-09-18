У звільненому Підвисокому на Харківщині підняли прапор України

Прапор України підняли в Підвисокому / скріншот

В Харківської області у ще одному населеному пункті, який був раніше окупований РФ, підняли прапор України.

У селі Підвисоке Ізюмського району вивісили український прапор. Про це йдеться в повідомленні Борівської сільської ради в Telegram.

"Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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