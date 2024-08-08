ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

Українські військові змогли відновити втрачені позиції в селищі Нью-Йорк, що на Донеччині, водночас ситуація на цьому напрямку залишається складною.

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ЗСУ підняли український прапор у Нью-Йорку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Бійці 53 ОМБр точним ударом змогли знищити російський прапор, який росіяни підняли над школою у селищі Нью-Йорк як доказ окупації населеного пункту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха у Facebook.

Військові повідомили, що знищили ворожий "триколор" точним ударом FPV-дрона і водночас повернули на його місце український стяг.

"Розвідка — це воїни, які скромно й тихо роблять, здавалося б, неможливі речі, немов прадавні характерники, під покровом тіні завдають ударів та знищують", — заявили оборонці. відео дня

Водночас за даними аналітичної групи DeepState, українським військам вдалось відновити втрачені позиції в районі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38 у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

"Бойові дії в Нью-Йорку тривають. Ситуація складна", - додали аналітики.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 серпня окупанти підняли свій триколор над будівлею школи у Нью-Йорку, Донецька область. Аналітики DeepState підтвердили автентичність цих кадрів, зазначивши, що школа розташована у північно-західній частині селища.

Російські війська просунулися до вулиці Гагаріна в Нью-Йорку та вулиці Достоєвського в Північному, поблизу Торецька, Донецька область. Однак, у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджується повне захоплення Нью-Йорка окупантами.

Активні бойові дії на Покровському напрямку тривають вже понад три місяці, і ворог зазнає там значних втрат, повідомив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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